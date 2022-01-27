Валютний ринок четверга: підсумки дня

У четвер події на валютному ринку України розвивалися воїстину драматично. Долар уже подолав рівень 29 гривень і піднявся вище, але новини з Москви розгорнули тренд на 180 градусів.

Відсутність будь-яких результатів після вчорашньої зустрічі радників глав держав-учасниць «Нормандської четвірки», що пройшла в Парижі, а також великий обсяг компенсації ПДВ, виплачений вчора експортерам, зіграли сьогодні проти гривні та сприяли зростанню котирувань безготівкового долара до 29,03 гривні на покупці та 29,09 гривні на продажу. Інтервенція на продаж валюти, яку проводить Національний банк, не давала будь-яких відчутних результатів, і в якийсь момент склалося враження, що рівень 29 гривень залишиться внизу, а зростання продовжиться. Але після 14 години всі світові ЗМІ облетіла заява представника МЗС Росії Олексія Зайцева, який заявив: «Ми вважаємо неприйнятною навіть думку про війну між нашими народами». Валютний ринок миттєво відреагував на новину різким зміцненням гривні.

Проте, закрили основну фазу торгів четверга на 11,7 копійки на купівлі та на 12,7 копійки на продажу вище, ніж у середу.

Хід торгів:

Стартові котирування – 28,81/28,92 (купівля/продаж).

Торги четверга відкрилися ширше, ніж у середу: спред на відкритті становив 11 копійок. Перші дві угоди за ціною 28,90 гривень на загальну суму 1 млн доларів пройшли о 9:30. Одразу після старту торгів вже за інерцією котирування розпочали зростання. О 10:00 на ринку з'явився Національний банк зі звичною вже інтервенцією за методом вибору кращої ціни. Попри це зростання продовжилося, і до 10:17 котирування досягли 29 гривень на купівлі та 29,09 гривні на продажу. Нацбанк збільшив кількість продажів, і зростання котирувань загальмувалося. До 14:00 угоди йшли на околиці рівня 29 гривень, то опускаючись нижче, то піднімаючись вище.

О 14.00 на ринок вийшли нові покупці, вони підняли цінник на покупку до 29,03 гривні. О 14:45 почала поширюватися новина про заяву МЗС Росії щодо неприйнятності війни. Ринок відреагував миттєво: покупці, які ще нещодавно готові брати долар по 29,00-29,03 гривні, почали знімати заявки, а продавці – закривати тих, хто не встиг прибрати. До 15:30 на ринку залишилися тільки продавці, і лише згодом, коли почалася торгівля ТОМом, стали з'являтися покупці. До кінця торгів котирування повернулися нижче за рівень 29 гривень.

Котирування закриття торгів на 16:00 – 28,93/28,98 (купівля/продаж). Остання угода пройшла за ціною 28,98.

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg на 16:00 сьогодні знизився на 111,5 млн у порівнянні з середою і склав 352,2 млн доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,9746 гривні.

США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,9746 гривні. Офіційний курс долара на 28 січня встановлено на позначці 28,9879 гривні за долар, зростання на 18,95 копійки.

встановлено на позначці 28,9879 гривні за долар, зростання на 18,95 копійки. Офіційний курс євро на 28 січня встановлено на позначці 32,3432 гривні за євро, зниження на 13,71 копійки.

Курс готівкового долара протягом дня змінювався дуже динамічно. Вранці оптові обмінні пункти продавали готівкового американця по 28,92-28,95 гривні. На обідню перерву цінник підняли до 29,10 гривні, а місцями – навіть до 29,15. Проте щойно на міжбанку розпочали корекцію, курс готівкового долара став різко знижуватися. І до 17:00 у Києві його продавали вже по 28,94-28,95 гривні – майже так, як і вранці.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 18:30 – 1,1151 долара. Сьогодні євро продовжив падати до долара і за день опустився на 111 пунктів – до 1,1131 долара. Учорашній виступ глави ФРС США Джерома Пауелла, в якому він припустив масштабніше і швидше, ніж очікувалося, підвищення відсоткових ставок ФРС, викликало масштабне зростання долара проти решти валют. Готівковий євро за день втратив у ціні 17 копійок: уранці його продавали по 32,65-32,67 гривні, а ввечері – по 32,48-32,50 гривні.

Російський рубль після вчорашнього падіння до 80,40 за долар зростає, отримуючи вигоду із заяви представника МЗС Росії, а також новини про відведення російських військ з Білорусі після закінчення навчань. До 16:00 він досяг 77,40 за долар (на 3 рублі нижче за вчорашній пік) і станом на 18:00 торгується в діапазоні 77,60-77,80 за долар. Готівковий карбованець у столиці четвертий день поспіль продають по 3,65-3,69 гривні за 10 рублів.