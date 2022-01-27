На польсько-білоруському кордоні знайшли тіло солдата
Неподалік польсько-білоруського кордону знайшли застреленим 22-річного чоловіка. Ним виявився польський військовослужбовець, повідомляє Новое время.
Як інформують польські ЗМІ, тіло солдата 9-ї танкової кавалерійської бригади Польщі виявили неподалік Біловежі. За попередніми даними, трагедія сталася внаслідок пострілу з табельної зброї. Наголошують, що це могло бути самогубство.
На місце було викликано службу швидкої медичної допомоги. Обставини смерті солдата з'ясовуються.
"Інцидент стався до того, як солдат почав перевдягатися на станції. Сім'я солдата була повідомлена і її доглядав психолог", — йдеться у повідомленні.