На польсько-білоруському кордоні знайшли тіло солдата

Неподалік польсько-білоруського кордону знайшли застреленим 22-річного чоловіка. Ним виявився польський військовослужбовець, повідомляє Новое время.

Як інформують польські ЗМІ, тіло солдата 9-ї танкової кавалерійської бригади Польщі виявили неподалік Біловежі. За попередніми даними, трагедія сталася внаслідок пострілу з табельної зброї. Наголошують, що це могло бути самогубство.

На місце було викликано службу швидкої медичної допомоги. Обставини смерті солдата з'ясовуються.