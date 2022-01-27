Більшість німців проти постачання зброї Україні

Більшість німців проти постачання зброї Україні

У Німеччині провели опитування населення щодо постачання зброї українській державі для захисту від можливого вторгнення Росії. Більшість опитаних підтримали позицію уряду не надавати країни оборонну допомогу, повідомляє Обозреватель.

Згідно з матеріалами DW, опитування провела компанія YouGov. Результати показали, що лише 20% опитаних німців виступають за постачання зброї. Водночас 59% німців підтримують у цьому питання уряд, який вирішив не допомагати летальним озброєнням Україні, а 21% громадян не відповили на питання.

Як показало опитування, проти оборонної допомоги виступають прихильники усіх партій, які представлені у Бундестазі:

  • 71% виборців Лівої партії;
  • 67% прихильників "Альтернативи для Німеччини";
  • 61% – Соціал-демократичної партії Німеччини (входить до правлячої коаліції);
  • 56% – консервативного блоку ХДС/ХСС (перебуває в опозиції).
  • 55% виборців "Союзу 90/Зелених";
  • 54% – Вільної демократичної партії.

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