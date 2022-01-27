Більшість німців проти постачання зброї Україні
У Німеччині провели опитування населення щодо постачання зброї українській державі для захисту від можливого вторгнення Росії. Більшість опитаних підтримали позицію уряду не надавати країни оборонну допомогу, повідомляє Обозреватель.
Згідно з матеріалами DW, опитування провела компанія YouGov. Результати показали, що лише 20% опитаних німців виступають за постачання зброї. Водночас 59% німців підтримують у цьому питання уряд, який вирішив не допомагати летальним озброєнням Україні, а 21% громадян не відповили на питання.
Як показало опитування, проти оборонної допомоги виступають прихильники усіх партій, які представлені у Бундестазі:
- 71% виборців Лівої партії;
- 67% прихильників "Альтернативи для Німеччини";
- 61% – Соціал-демократичної партії Німеччини (входить до правлячої коаліції);
- 56% – консервативного блоку ХДС/ХСС (перебуває в опозиції).
- 55% виборців "Союзу 90/Зелених";
- 54% – Вільної демократичної партії.