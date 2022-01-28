Голкіпер "Динамо" зазнав тяжких травм після удару ногою в голову

Голкіпер київського "Динамо" Руслан Нещерет отримав серйозні пошкодження у товариському матчі на зборах в Іспанії проти норвезького "Буде-Глімта", який обіграв свого часу луганську "Зорю" у Лізі конференцій. 20-річний голкіпер збірної України у другому таймі небезпечно зіткнувся із гравцем суперників, повідомляє Обозреватель.

На 56-й хвилині форвард "Буде-Глімт" Лассе Нордасс вийшов віч-на-віч з нашим воротарем. Руслан кинувся супернику в ноги, але норвежець навмисне не став перестрибувати українця, а вдарив того в голову.

Лассе Нордасс. Джерело: кадр з відео

Як повідомляє Telegram-канал "Динамо" Inside, за попередніми даними Нещерет отримав струс мозку, а також перелом носа.

Воротар не зміг продовжити зустріч та його замінив Григорій Бущан. Матч завершився з рахунком 1:1. На гол Вітіньо на 20-й хвилині номінальні гості відповіли влучним ударом Боніфаце.