Українські миротворці ліквідували базу бойовиків у Конго

У Конго у провінції Північне Ківу українські військові ударом з вертольота знищили базу бойовиків Альянсу демократичних сил, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив у своєму Facebook помічник командира 18-го окремого вертолітного загону Олександр Савченко, повідомляє "ДС".

За його словами, повстанці нападали на населені пункти, грабували і вбивали місцевих жителів. У зв'язку з цим влада Конго звернулася до Уганди з проханням про допомогу для протидії бойовикам. Однак відсутність інфраструктури та гірська місцевість перешкоджає ефективній боротьбі.

"Для забезпечення захисту цивільних мешканців керівництво Місії ООН доручило українським військовим нанести вогневе ураження по раніше розвіданим військовим цілям противника за допомогою вертольотів Мі-8 в районі міста Бунія. В ході виконання бойового завдання українські пілоти здійснили постріли некерованими авіаційними ракетами та використали теплові пастки, щоб уникнути імовірної атаки бойовиків" , — написав він.

Савченко додав, що всі планові цілі були успішно знищені.