У НАН прогнозують погіршення епідситуації

Добова кількість нових випадків захворювання на коронавірус в Україні на початку лютого може досягти 52 тисяч. Водночас зараз зафіксовано найвищі показники заражень та госпіталізацій серед дітей, повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться у прогнозі Національної академії наук про розвиток епідемії COVID-19 у нашій країні на 27 січня – 8 лютого. Згідно з розрахунками за останній тиждень, середня кількість нових випадків реєструється на рівні 18,9 тисячі на добу, а смертей – 125.

Експерти вважають, що вже за тиждень ситуація істотно погіршиться. У період із 26 січня до 1 лютого вони прогнозують від 25 до 34 тисяч захворювань на добу (середній показник 29,8 тисячі), а протягом наступного тижня – з 2 по 8 лютого – від 20 до 52,6 тисячі (середній показник 39,2 тисячі).

Водночас зазначається, що частка дітей серед хворих та госпіталізованих склала найвищий показник за весь час пандемії.