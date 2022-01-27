Прикордонники Киргизстану та Таджикистану влаштували перестрілку

На кордоні Киргизстану і Таджикистану сталася стрілянина, повідомляється про поранених, повідомляє Новое время.

Прикордонна служба ДКНБ Киргизстану повідомила, що таджикистанські військові «використовують міномети і гранатомети», у місцевостях Торт-Кочо та Чир-Добо тривають перестрілки між підрозділами прикордонних військ Киргизстану і Таджикистану, передає киргизька служба Радіо Свобода.

У прикордонній службі ДКНБ Киргизстану заявили, що таджикистанські прикордонники перекрили ділянку дороги Баткен-Ісфана біля Торт-Кочо. Після переговорів представників країн проїзд знову відкрили, але незабаром ситуація погіршилася «у зв’язку із застосуванням таджицькою стороною зброї та вогню по прикордонних підрозділах біля Чир-Добо».

До цього речник адміністрації Ісфаринського району Таджикистану Зубайдулло Шамодов заявив, що саме Киргизстан перекрив дорогу і що представники місцевої влади через це провели термінову нараду, передає таджицька служба Радіо Свобода.

Джерела видання повідомили, що загинув один мешканець таджицького села Сомонійон. В Організації Договору про колективну безпеку заявили про поранених під час перестрілки. Влада Таджикистану поки не коментувала інцидент на кордоні.

Інформагентство Азія-Плюс повідомило з посиланням на джерела, що жінок і дітей в селі Сомонійон евакуювали. Також Азія-Плюс пише про 11 постраждалих таджикистанців.

У ВАТ Ошелектро заявили, що частина сіл Баткенської області Киргизстану залишилася без світла внаслідок стрілянини, передає Інтерфакс.

Киргизстан і Таджикистан мають кордон довжиною 970 кілометрів. З них узгоджено 519 кілометрів, решта вважаються спірними.

Після конфлікту на кордоні наприкінці квітня 2021 року, внаслідок якого загинули 36 людей з киргизького боку та 19 осіб з таджицького, країни домовилися про припинення вогню та юридичне оформлення кордону.