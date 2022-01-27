Президент Естонії висловився про вимоги РФ щодо НАТО

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що немає сенсу обговорювати вимогу Росії щодо Не розширення кордонів НАТО. При цьому він підкреслив, що немає жодних шансів повернутися до кордонів до 1997 року, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Жодних шансів повернутися до ситуації, що була до 1997 року, після якої до НАТО приєдналися 14 країн, не існує. Це немислимо, і навіть немає сенсу обговорювати це десь за чашкою кави" , - цитують естонські ЗМІ слова Каріса.