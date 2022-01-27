Шмигаль зустрівся з послами G7 та ЄС
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із послами країн Великої сімки та Євросоюзу, повідомляє Новое время.
"Посилення обороноздатності України та підвищення економічної стабільності - найкраща відповідь на дії країни-агресора", - заявив Шмигаль.
Шмигаль подякував послам за зусилля, спрямовані на підтримку реформ та демократичних інституцій. Прем'єр зазначив, що Україна продовжуватиме співпрацю з МВФ у рамках програм підтримки впровадження реформ та направити запит до Фонду щодо створення нової програми.
Також Шмигаль наголосив, що Україна готова невідкладно розпочати консультації з ЄС щодо створення нової програми макрофінансової допомоги.
"Виразно розуміємо важливість постійного впровадження курсу реформ в Україні. Ми послідовно виконували всі взяті на себе зобов'язання, і продовжуватимемо цю роботу", — наголосив прем'єр.