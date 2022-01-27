У ТКГ розглядають Стамбул як майданчик для переговорів

У Тристоронній контактній групі обговорюється можливість проведення очних зустрічей у Стамбулі. Раніше з такою ініціативою виступала турецька сторона, повідомляє Новое время.

Про це заявив глава української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Андрій Костін в етері телеканала Дом.

За його словами, раніше під час обговорення такої ініціативи жодна зі сторін не висловлювала своїх заперечень. Наразі пропозиція не відкинута, але Росія ініціює повернення переговорів на майданчик у Мінську, зазначив голова української делегації.

Костін також додав, що це є неприйнятним для України і, як він припустив, для міжнародних посередників. Крім того, очні зустрічі можуть бути конструктивнішими, ніж відеоконференції, уточнив він.