У Запоріжжі "замінували" ДніпроГЕС

Запорізькі правоохоронці у четвер шукали вибухівку на греблі Дніпровської гідроелектростанції (ДніпроГЕС) після отримання анонімної інформації про її замінування, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними відділу комунікацій Головного управління Нацполіції у Запорізькій області, 27 січня близько 13.30. на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що гребля ДніпроГЕС буде підірвана - туди нібито закладено вибухівку. Проте під час огляду греблі співробітниками правоохоронних органів вибухових речовин не виявлено.

При цьому ними був знайдений лжемінер, яким виявився 53-річний місцевий житель, який страждає на психічні розлади.

На зловмисника складено адміністративний протокол за фактом скоєння правопорушення, передбаченого ст.183 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Свідомо неправдивий виклик спеціальних служб". Санкція статті передбачає накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також у поліції заявили, що з ранку четверга були знову отримані повідомлення про замінування місцевих шкіл. Таким чином, через лжемінування навчальний процес в освітніх закладах зривається вже четвертий день поспіль. Зловмисників розшукує поліція.