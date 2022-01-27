"Скіфське золото": МЗС відреагувало на скаргу РФ

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джепарова прокоментувала скаргу кримських музеїв щодо рішення Апеляційного суду Амстердама про повернення "скіфського золота" Україні, повідомляє Європейська правда.

Свою заяву вона оприлюднила у Facebook. Джепарова нагадала, що 26 січня так звані "музеї" в тимчасово окупованому Криму подали касаційну скаргу на рішення Апеляційного суду Амстердама щодо повернення колекції "скіфського золота" Україні.

У Криму заявили про подання касаційної скарги на рішення суду Амстердама про "скіфське золото"

За її словами, у МЗС не здивовані, що російський окупант хоче продовжити свою брудну гру, щоб на якомога довше затягнути судовий процес, який вже триває сім років. Але вона запевнила, що "ми продовжимо захист своїх інтересів".