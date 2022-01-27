Резніков провів зустріч з конгресменами США

Міністр оборони України Олексій Резніков у ході зустрічі з двопартійною делегацією Конгресу США зазначив, що очікує на нові правові важелі США для стримування агресії РФ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Було великою честю прийняти двопартійну делегацію Конгресу США у Міністерстві оборони України. Наша сила в єдності! Розраховую на нові правові важелі з боку США для стримування російської агресії!" , - написав Рєзніков на своїй сторінці у Twitter у четвер увечері.