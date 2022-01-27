Європейці у січні забрали з ПСГ 90 млн м³ – оператор ГТС

Реекспорт газу з України європейськими компаніями у січні становив 90 млн м³, повідомляє Обозреватель.

За даними "Оператора ГТС", в українську ГТС за 26 днів січня фізично надійшло 1,415 млрд м³ – переважно транзит газу, а вийшло з ГТС 1,505 млрд м³.

Відтік газу з країни у перший місяць державного регулювання цін на газ для окремих виробників продуктів харчування у 6 разів перевищив обсяг так званого пільгового газу для виробників соціально-значущих продуктів харчування.

Так, за даними Мінагро, обсяг "соціального" газу в січні склав 14 млн м³ газу.