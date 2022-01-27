Глава Міноборони Британії не сподівається на "дипломатичний прорив" у переговорах з РФ

Глава Міноборони Великобританії Бен Уоллес не сподівається на «дипломатичний прорив» у переговорах з Росією і не виключає, що вторгнення РФ все ж може статися, повідомляє Новое время.

Про це він заявив у коментарі ВВС. За словами міністра, все ще є «шанс», що нове вторгнення Росії в Україну можна зупинити, але він «не оптимістичний».

Уоллес повідомив, що незабаром він вирушить до Москви для переговорів із міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

За останній тиждень Британія поставила Україні 2000 протитанкових комплексів NLAW та відправила своїх інструкторів для навчання українських військ. За його словами, Великобританія також не відкидає надання Україні додаткового озброєння.

Також Уоллес все ще сподівається, що Німеччина змінить свою позицію щодо надання допомоги Україні та щодо зупинки Північного потоку-2 у разі нового вторгнення РФ.