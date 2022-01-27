Гривня вийшла у лідери світового рейтингу девальвації

Національна валюта України гривня – вийшла у лідери рейтингу світових валют за рівнем падіння з початку року, повідомляє Корреспондент.

Про це свідчать дані рейтингу Thomson Reuters. У січні гривня впала на 5,5%. Більше цього року девальвував лише російський рубль – 5,6%. На третьому місці йде шведська крона – 2,9%.

Водночас рейтинг зростаючих валют очолив південноафриканський ренд - 4,3%, до трійки також входять колумбійський песо - 3,6% та бразильський реал - 2,5%.