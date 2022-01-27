У МВС розповіли нові деталі стрілянини у Дніпрі

Під час стрілянини у Дніпрі, влаштованої нацгвардійцем Артемом Рябчуком на території заводу Південмаш, один із поранених ним зміг підняти тривогу. Інші військовослужбовці забарикадували кімнату відпочинку, не впустивши туди стрільця. Про це на брифінгу у Дніпрі заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, повідомляє Укрiнформ.

"Не можу обійти (увагою. - ред.) героїзм бійців Національної гвардії, які активно чинили опір правопорушнику і, ризикуючи власним життям, забарикадували приміщення, не даючи, таким чином, поставити під загрозу життя інших військовослужбовців зміни, які перебували в кімнаті відпочинку. А також героїчні дії іншого військовослужбовця, якого було тричі поранено. Тим не менш, він зміг втекти й оперативно повідомити всі чергові служби про сигнал тривоги та розпочати відповідне реагування" , - зазначив Єнін.

Командувач Нацгвардії Микола Балан пояснив, що в кімнаті, куди не зміг потрапити Рябчук, перебувало 8 беззбройних військовослужбовців. Загалом же варта, в якій сталась надзвичайна подія, налічувала 23 військових. З них п'ятеро несли службу на постах, решта перебувала в спальних приміщеннях.

У свою чергу радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сальян додала, що до матеріалів кримінального провадження щодо масового розстрілу людей у Дніпрі долучать оприлюднені в ЗМІ відеозаписи про стрілянину і свідчення підозрюваного нацгвардійця Артема Рябчука.