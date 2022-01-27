Санду попередила молдован про ризик війни у регіоні

Президентка Молдови Мая Санду заявила про дуже високий ризик війни у регіоні і закликала молдован бути напоготові, але не панікувати. ﻿Про це вона заявила в ефірі одного з молдовських телеканалів, повідомляє Європейська правда.

"Якщо ми подивимося на заяви, зроблені на рівні інших країн, ризики дуже високі. Ми сподіваємось, що ці ризики не матеріалізуються і буде знайдено дипломатичне рішення. Ми не можемо виключати найгірший варіант розвитку подій – силові дії. Ми зобов'язані, і ми розглядаємо всі ризики з нижчою або більш високою ймовірністю" , - сказала Мая Санду.

За її словами, молдовські держустанови проводять оцінку ситуації з прорахуванням, у тому числі дуже поганих сценаріїв.

"Ми працюємо над цим і кілька хвилин тому завершили одну із наших зустрічей у контексті цього питання. Ми намагаємось розробляти протоколи з нуля для всіх ситуацій. Ми дуже сподіваємось і бачимо, що на міжнародному рівні робляться зусилля, щоб не реалізувати дуже погані сценарії" , - зазначила Мая Санду.

Проте вона сказала, що хотіла б, аби всі громадяни були насторожі, але не панікували.