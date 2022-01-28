Ілон Маск за день втратив мільярди доларів

Статки голови компанії Tesla Ілона Маска скоротилися більш ніж на 18 мільярдів доларів у зв'язку з падінням вартості акцій, повідомляє Лента.Ру.

Маск втратив 18,4 мільярда або 7,6 відсотків свого статку — він зменшився до 224,4 мільярда доларів. Проте підприємець все одно залишився лідером у списку найбагатших людей світу за версією Forbes.

Акції виробника електромобілів 27 січня станом на 21:20 за Києвом дешевшали на 8,8 відсотків (до 855,34 долара за акцію). Максимально в ході торгів їхня вартість падала на 9,2 відсотка стосовно попереднього закриття (до 851,41 долара).

Раніше Маск спростував чутки про випуск бюджетного автомобіля Tesla.

"Наразі ми не працюємо над автомобілем за 25 тисяч доларів" , - заявив підприємець у ході телефонної розмови під час розкриття результатів компанії за четвертий квартал.

Він пояснив відмову від розробки дешевої машини інтересом до випуску інших автомобілів.