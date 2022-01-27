Трагедія на "Південмаші": командування частини викрили у страшних злочинах

Трагедія на "Південмаші": командування частини викрили у страшних злочинах

Командування військової частини Національної гвардії у Дніпрі, де 27 січня відбулося масове вбивство, звинуватили у низці серйозних злочинів, повідомляє УНІАН.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова громадської організації "Міжнародний центр допомоги" Сергій Косяк. За його словами, з ним зв'язалися військовослужбовці даної частини.

"Свідки злочинів командирів частини 3021 НГУ, де стався розстріл військових, готові дати інтерв'ю про злодіяння командування. Сьогодні до мене звернулися хлопці, які служили у військовій частині...", – написав він..

При цьому він опублікував розповідь військових без змін:

"Є численні випадки неправомірних дій з боку командування нашої частини. Командири доводили строковиків до самогубства, потім приховували факти та навіть отримували підвищення по кар'єрі. Систематично гнобили "незручних" – давали накази начальникам молодшої ланки, щоб ті налаштовували колектив один проти одного, під страхом, що звільнять, відправлять на губвахту. Фізична розправа, погрози, психологічний тиск, скалічити життя і здоров'я солдата було нормою. Примусово закривали у психіатричній лікарні, підробляли документи, незаконно звільняли неугодних. І багато іншого відбувалося за колючим дротом цієї частини".
скріншот
скріншот

За словами тих, хто звернувся, командири військової частини "скалічили сотні людських доль". Свідки злочинів командирів цієї частини, готові розповісти про це:

"Зараз сколотилася невелика група активістів потерпілих від нестатутних відносин. Один з активістів, якого я давно знаю, і надавав психологічну підтримку під час його принижень у цій військовій частині, попросив мене написати це звернення. Також вони просять, відгукнутися тих, хто стикався з подібними випадками неправомірних дій з боку начальства. Будемо спільними силами працювати над цією проблемою. Щоб надалі подібних ситуацій, як сьогодні, не було".

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