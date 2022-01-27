Трагедія на "Південмаші": командування частини викрили у страшних злочинах

Командування військової частини Національної гвардії у Дніпрі, де 27 січня відбулося масове вбивство, звинуватили у низці серйозних злочинів, повідомляє УНІАН.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова громадської організації "Міжнародний центр допомоги" Сергій Косяк. За його словами, з ним зв'язалися військовослужбовці даної частини.

"Свідки злочинів командирів частини 3021 НГУ, де стався розстріл військових, готові дати інтерв'ю про злодіяння командування. Сьогодні до мене звернулися хлопці, які служили у військовій частині...", – написав він..

При цьому він опублікував розповідь військових без змін:

"Є численні випадки неправомірних дій з боку командування нашої частини. Командири доводили строковиків до самогубства, потім приховували факти та навіть отримували підвищення по кар'єрі. Систематично гнобили "незручних" – давали накази начальникам молодшої ланки, щоб ті налаштовували колектив один проти одного, під страхом, що звільнять, відправлять на губвахту. Фізична розправа, погрози, психологічний тиск, скалічити життя і здоров'я солдата було нормою. Примусово закривали у психіатричній лікарні, підробляли документи, незаконно звільняли неугодних. І багато іншого відбувалося за колючим дротом цієї частини".

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За словами тих, хто звернувся, командири військової частини "скалічили сотні людських доль". Свідки злочинів командирів цієї частини, готові розповісти про це:

"Зараз сколотилася невелика група активістів потерпілих від нестатутних відносин. Один з активістів, якого я давно знаю, і надавав психологічну підтримку під час його принижень у цій військовій частині, попросив мене написати це звернення. Також вони просять, відгукнутися тих, хто стикався з подібними випадками неправомірних дій з боку начальства. Будемо спільними силами працювати над цією проблемою. Щоб надалі подібних ситуацій, як сьогодні, не було".