Трюдо розкритикували за відмову передати Україні зброю

Канадська опозиція не згодна із рішенням Джастіна Трюдо не надсилати до України летальну зброю. Про це в Оттаві заявив депутат від Консервативної партії та тіньовий міністр закордонних справ Канади Майкл Чонг, повідомляє Укрiнформ.

"Учора Трюдо мав змогу вчинити правильно й підтримати Україну у протистоянні російській агресії, надавши Україні летальну оборонну зброю. Він цього не зробив", - сказав Чонг.

Він нагадав, що "США, Велика Британія, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Чехія та інші країни вже надали Україні летальну зброю".

"Бездіяльність прем’єр-міністра Трюдо кидає тінь на підтримку його урядом України у її боротьбі проти російської агресії. Час на половинчасті дії давно минув. Україна потребує підтримки Канади" , - зазначив депутат.

Чонг наголосив, що Консервативна партія "продовжує закликати прем’єр-міністра Трюдо негайно надати Україні летальну оборонну зброю".

"Ми також закликаємо уряд Трюдо негайно відновити передачу зображень RADARSAT та використовувати санкції Магнітського проти відповідальних за російську агресію проти України" , - зауважив депутат.

Він підкреслив, що "безпека Канади нерозривно пов’язана із НАТО та Європою".