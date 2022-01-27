До Олімпійського селища прибули перші українські спортсмени

Всього на XXIV зимових Олімпійських ігор в Пекіні буде три олімпійські селища, які розташуються у трьох кластерах.

Біатлоністи розміщуватимуться у селищі Чжанцзякоу, що за 200 км від Пекіна. Тут вони мешкатимуть разом з представниками фрістайлу, лижних гонок, стрибків на лижах з трампліну, лижного двоборства, передає Укрінформ.

Українці до столиці зимових Олімпійських ігор добиралися літаком, який прямував з Франкфурта. Разом з нашими спортсменами на борту переліт здійснювали представники Німеччини та Канади.

Після проходження усіх ковід-протоколів в аеропорту біатлоністи спеціальним шатлом діставалися до Олімпійського селища.

«Щось роздивитися і прогулятися самим селищем ще не було часу Поки отримали багаж, поїли. До речі, в їдальні чималий вибір страв, багато риби, м’яса. Зараз будемо відпочивати. А вже зранку запланована розминка і в обід виїдемо на перше тренування. Тоді вже можна буде ознайомитися з трасою» , - прокоментувала українська біатлоністка Дар’я Блашко.

Сама житлова зона селища складається з 9 багатоквартирних будинків. На території площі, що займає 21,7 тисяч кв. м розташовується 22 приміщення, зокрема медичний центр, ліцензійний магазин сувенірів, культурні заклади тощо.

Планується, що Олімпійське селище в Чжанцзякоу прийме 2 020 спортсменів та офіційних осіб з 79 країн світу, а після Олімпійських та Паралімпійських ігор містечко перетвориться в діловий квартал.