До Олімпійського селища прибули перші українські спортсмени
Всього на XXIV зимових Олімпійських ігор в Пекіні буде три олімпійські селища, які розташуються у трьох кластерах.
Біатлоністи розміщуватимуться у селищі Чжанцзякоу, що за 200 км від Пекіна. Тут вони мешкатимуть разом з представниками фрістайлу, лижних гонок, стрибків на лижах з трампліну, лижного двоборства, передає Укрінформ.
Українці до столиці зимових Олімпійських ігор добиралися літаком, який прямував з Франкфурта. Разом з нашими спортсменами на борту переліт здійснювали представники Німеччини та Канади.
Після проходження усіх ковід-протоколів в аеропорту біатлоністи спеціальним шатлом діставалися до Олімпійського селища.
«Щось роздивитися і прогулятися самим селищем ще не було часу Поки отримали багаж, поїли. До речі, в їдальні чималий вибір страв, багато риби, м’яса. Зараз будемо відпочивати. А вже зранку запланована розминка і в обід виїдемо на перше тренування. Тоді вже можна буде ознайомитися з трасою», - прокоментувала українська біатлоністка Дар’я Блашко.
Сама житлова зона селища складається з 9 багатоквартирних будинків. На території площі, що займає 21,7 тисяч кв. м розташовується 22 приміщення, зокрема медичний центр, ліцензійний магазин сувенірів, культурні заклади тощо.
Планується, що Олімпійське селище в Чжанцзякоу прийме 2 020 спортсменів та офіційних осіб з 79 країн світу, а після Олімпійських та Паралімпійських ігор містечко перетвориться в діловий квартал.