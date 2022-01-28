28 січня 2022 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються Всесвітній день безробітних, Міжнародний день конструктора "Лего", Міжнародний день захисту персональних даних (ООН), День попарту, Глобальний день взаємодії зі спільнотою, День подяки розробникам плагінів, повідомляє УНІАН.

У США - День веселощів на роботі, День вилову гримучих змій, День професійної діяльності, День пам'яті Крісти Маколіфф, День казу, День дошкільного фітнесу, День обізнаності про податкову знижку на дохід, День Великої перуки, День ромашки, День чорничних оладок, у Швейцарії - Фестиваль гурманів, в Норвегії - Фестиваль "Північне сяйво", в Індії - День посту і духовних практик "Шат-тіла Екадаші", у Вірменії - День Армії, на Кубі - День пам'яті Хосе Марті.

Пам'ятні дати 28 січня, річниці та події

У 1596 році на борту свого корабля від дизентерії помер англійський мореплавець Френсіс Дрейк.

У 1855 році по панамській залізниці від Атлантичного до Тихого океану пройшов перший локомотив.

28 січня вважається Днем народження дизеля. Слава належить німецькому вченому і винахіднику Рудольфу Дизелю. Він намагався практично реалізувати теоретичну схему теплового двигуна, описану французьким офіцером Нікола Леонаром Саді Карно (1796-1832) ще в 1824 році. Сімнадцять років наполегливої праці знадобилося винахіднику для досягнення успіху. Одним з перших підприємств, що випускають дизелі, був аугсбурзький завод, прабатько фірми MAN.

28 лютого 1892 Рудольф Дизель отримав патент під назвою "Робочий процес і спосіб виконання одноциліндрового і багатоциліндрового двигунів". А 28 січня 1897 Рудольф Дизель успішно випробував двигун внутрішнього згоряння нового типу з самозайманням палива від стиснення та отримав перший зразок, придатний для серійного виробництва. Саме цю дату вважають днем народження дизельних двигунів, які ми всі сьогодні називаємо для стислості просто Дизелем.

У 1935 році Ісландія стала першою західною державою, яка легалізувала медичні аборти.

У 1986 році сталася катастрофа американського космічного корабля "Челленджер". Напередодні старту космічного човника температура у Флориді опустилася до незвично низької позначки - мінус 27 градусів. Інженери компанії "Мортон Тайокол", постачальника ракет-носіїв на твердому паливі, просили відкласти запуск "Челленджера", побоюючись, що кільця від холоду втратять еластичність, і щільність в пазах навколо ракет буде порушена. Але НАСА наполягло на своєму, і старт відбувся.

Екіпажу належало запустити в космос супутник зв'язку, що коштував 100 мільйонів доларів, провести кілька експериментів на борту корабля, заміряти спектр комети Галлея, взяти проби на радіацію у внутрішніх відсіках космічного корабля і вивчити вплив невагомості на розвиток дванадцяти курячих ембріонів. Особливість екіпажу "Челленджер" була в тому, що до його складу входила вчителька початкової школи Христина Маколіфф. Вона виявилася кращою серед своїх американських колег і отримала право на проведення уроків для дітей з космосу. Дві телевізійних п'ятнадцятихвилинних розповіді про роботу космічного корабля повинні були транслюватися на весь світ.

28 січня 1986 року об 11 годині 38 хвилин сім астронавтів стартували з мису Канаверал. Політ тривав всього одну хвилину 13 секунд. Висота 14 кілометрів над землею виявилася фатальною. "Челленджер" вибухнув. Уламки корабля розлетілися на величезну територію над Атлантичним океаном. Свідками трагедії виявилися й учні третього класу з міста Конкорд, які прилетіли проводити свою вчительку. Президентська комісія встановила, що катастрофа сталася через розрив ущільнювального кільця твердопаливного прискорювача під впливом розпечених газів.

28 січня 1992 року на сесії Верховної Ради України було прийнято постанову про Державний прапор. Ним став синьо-жовтий стяг.

28 січня 2003 року у Великобританії почався продаж нового виду палива, яке частково складалося з тих же елементів, що і маргарин, а також майонез. Придбати екологічно чисте паливо можна було в супермаркетах мережі Sainsbury's. А випуском нового "корму" для сталевих коней зайнялася компанія Greenwich. В основі палива під назвою GlobalDiesel був бензин з вкрай низьким вмістом сірки, який розбавлений відпрацьованою рапсовою олією.

За словами виробників нового палива, завдяки його застосуванню, викид вуглекислого газу в навколишнє середовище знижується на 5%. Паливо економічно і дешево у виробництві й може використовуватися для заправки всіх автомобілів, незалежно від модифікації та розміру. Як було зазначено в пресі, "...з появою GlobalDiesel мова йде не про екологічно безпечний бензин, а про значне зниження токсичності вихлопів. З одного боку, зниження викидів на 5% - це не так і багато, але з іншого, якщо всі автомобілісти почнуть використовувати GlobalDiesel, який коштує майже стільки ж, скільки й звичайне паливо на АЗС, то буде зроблений великий крок у справі збереження навколишнього середовища" .

Йдеться про біодизель. Сьогодні для його виробництва використовуються різні сільськогосподарські культури, наприклад, в Європі частіше ріпак, в США та Африці - соя, в Азії - кокосова або пальмова олія. Також застосовується відпрацьована рослинна олія, тваринні жири, касторове масло, риб'ячий жир та інше. До речі, є свято, присвячене цьому екологічно чистому паливу - Міжнародний день біодизеля, який відзначається 10 серпня.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 28 січня вшановує пам'ять Павла Фівейського, який був першим християнським ченцем. За переказами, він прожив 113 років, з них 91 рік провів на самоті. Інші назви свята - Павлов день, Павло - дня додав. З цього моменту дні стають довшими, ночі - коротше.

Що сьогодні не можна робити

Краще без великої потреби не виходити з дому. Якщо вам дійсно потрібно з якоїсь причини вийти, то слід одягнути оберіг. Також постарайтеся не з'ясовувати стосунки й не спілкуватися з ворогами. Є дуже велика ймовірність нового конфлікту. Вагітним небажано давати в борг, як і самим брати.

Прикмети на 28 січня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

сильний вітер - до дощу;

йде сніг - до швидких морозів;

зірки яскраві - до хорошого врожаю льону;

горобці тихо сидять на деревах - до снігопаду.

Іменини 28 січня

Іменини в Олени, Михайла, Івана, Павла і Прохора.