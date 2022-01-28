Вченим вдалося відростити втрачену лапу жаби

Команда вчених зі Сполучених Штатів відновила втрачену лапу жаби за допомогою поєднання п'яти препаратів. Далі цю техніку регенерації планують перевірити на ссавцях, повідомляє Обозреватель.

Як сказано в дослідженні, опублікованому в Science, експеримент провели на африканських кігтистих жабах. "Коктейль" із ліків помістили у силіконові форми, які прикріпили до ран.

На відновлення кінцівок у жаб пішло 18 місяців. Як зазначили дослідники, ті відростили "майже повністю функціональні" кінцівки, у тому числі безкісткові пальці, які вони використали, щоб плавати.

Робота проводилася експертами Університету Тафтса в Медфорді, штат Массачусетс, та Інституту Вісса Гарвардського університету у Бостоні, штат Массачусетс.

"Приємно бачити, що обрані нами препарати допомогли відтворити кінцівку майже повністю" , – сказала одна з авторів дослідження Ніроша Муруган, наукова співробітниця Центру відкриттів Аллена в Університеті Тафтса.

"Той факт, що для запуску багатомісячного процесу регенерації потрібно лише короткочасний вплив препарату, дає можливість припустити, що жаби і, можливо, інші тварини можуть мати сплячі регенеративні здібності, які можна привести в дію" , – додала вона.

Вчені розповіли, що кожні ліки в "коктейлі" виконували різні завдання, у тому числі зменшували запалення, інгібували вироблення колагену, що могло б призвести до утворення рубців, і стимулювали ріст нервових волокон, кровоносних судин та м'язів.

Для регенерації використали поєднання п'яти препаратів. Джерело: Nirosha Murugan/Tufts University

Нові кінцівки отримали природну кісткову структуру кінцівки, багатший набір внутрішніх тканин (включаючи нейрони) і кілька "пальців", які росли з кінця лапи, хоча вони були без кістки.

"Кінцівка, що відросла, рухалася і реагувала на такі подразники, як дотик, і жаби могли використовувати її для плавання у воді, рухаючись так само, як зазвичай" , – зазначили дослідники.

Кінцівка відросла майже повністю. Джерело: Nirosha Murugan/Science Advances

Зазначимо, багато істот мають здатність до повної регенерації принаймні деяких кінцівок. Серед них саламандри, морські зірки, краби та ящірки, плоскі черви.

Люди здатні закривати рани за рахунок росту нових тканин, а наша печінка має здатність регенерувати до повного розміру після 50-відсоткової втрати. Але кінцівки є безповоротними втратами для людини.

Тепер команда хоче відростити жабам кінцівки, які будуть ще більш функціонально досконалими – з нормальними пальцями, перетинками та всіма скелетними і м'язовими особливостями – перш ніж переходити до ссавців.

Американські вчені сподіваються, що їхній метод може наблизити медицину на крок ближче до мети регенерації кінцівок у людини.