На телевізорах LG з'явиться більше реклами

LG запустила програму Ads Solutions, пов'язану з рекламою на телевізорах бренду, повідомляє Лента.Ру.

За допомогою нової програми LG буде збирати знеособлені дані користувачів, обробляти їх та демонструвати різноманітні рекламні продукти. Банери та ролики будуть інтегровані в систему Smart TV телевізорів компанії.

Журналісти припустили, що таким чином на телевізорах корейського бренду буде більше реклами. За оцінкою фахівців, у 2021 році витрати на онлайн рекламу досягли більше 490 мільярдів доларів, тому не дивно, що LG запустила свою програму.

"Виробники телевізорів використовують усі інструменти, що є в їхньому розпорядженні, щоб повернути рекламні долари, відібрані інтернетом" , - зазначили автори.

Фахівці медіа скептично оцінили появу реклами на телевізорах. За їхніми словами, закони, що захищають інтереси і безпеку даних користувачів, не дуже добре опрацьовані, також виробники гаджетів не завжди надійно зберігають персональну інформацію своїх клієнтів.

"Коли ви дивитеся на екран, велика ймовірність, що ви теж є продуктом" , - підсумували журналісти.

Фахівці відзначили, що для позбавлення реклами на телевізорах потрібно користуватися сторонніми приставками, таким чином уникаючи фірмову систему Smart TV.

У вересні користувачі телевізорів Xiaomi поскаржилися на велику кількість реклами у прошивці пристроїв. Як зазначили власники, реклама атакує їх у меню, при включенні та вимкненні телевізорів.