Курс валют НБУ на 28 січня

Курс валют НБУ на 28 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 28 січня 2022 року

Курс долара у порівнянні з 27 січня виріс на 19 коп. до 28.99 за 1 долар.

Євро подешевшав на 14 коп. до 32.34 за 1 євро.

Курс рубля виріс на 7 коп. до 3.71 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 38.82 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 15 коп. до 31.14 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 7.09 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 28.987 900 +0.19
EUR Євро 32.343 200 --0.137
RUB Рубль 0.371 480 +0.007
GBP Фунт стерлінгів 38.820 600 --0.102
CHF Швейцарський франк 31,138 000 --0.146
PLN Польський злотий 7.092 700 +0.01

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