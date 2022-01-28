Курс валют НБУ на 28 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 28 січня 2022 року
Курс долара у порівнянні з 27 січня виріс на 19 коп. до 28.99 за 1 долар.
Євро подешевшав на 14 коп. до 32.34 за 1 євро.
Курс рубля виріс на 7 коп. до 3.71 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 38.82 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 15 коп. до 31.14 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого досяг рівня 7.09 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|28.987 900
|EUR
|Євро
|32.343 200
|RUB
|Рубль
|0.371 480
|GBP
|Фунт стерлінгів
|38.820 600
|CHF
|Швейцарський франк
|31,138 000
|PLN
|Польський злотий
|7.092 700