Курс валют НБУ на 28 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 28 січня 2022 року

Курс долара у порівнянні з 27 січня виріс на 19 коп. до 28.99 за 1 долар.

Євро подешевшав на 14 коп. до 32.34 за 1 євро.

Курс рубля виріс на 7 коп. до 3.71 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 38.82 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 15 коп. до 31.14 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 7.09 за 1 польський злотий.