У США відреагували на відмову Німеччини постачати зброю в Україну

Німеччина достатньо робить для підтримки миру в Україні та є важливим союзником у боротьбі з російською агресією, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

У Білому домі переконані, що ця країна єдина з США в питанні стримування російської загрози.

"Головне — це єдність проти войовничої риторики, нарощування військ і потенційного вторгнення Росії в суверенну державу Україну. Ми прийшли до висновку, що Німеччина в значній мірі єдина з нами в цих зусиллях, як і інші європейські країни" , — заявила Псакі.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що не підтримує постачання будь-якої зброї Україні. За її словами, питання постачання Україні зброї може внести розкол у позицію Заходу.