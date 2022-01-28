На сьогодні у восьми областях оголосили штормове попередження

На сьогодні, 28 січня, на заході України оголошено штормове попередження через сильний вітер та хуртовини, повідомляє УНІАН.

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Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

"28 січня у західних областях пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах хуртовина" , - йдеться у попередженні.

І рівень небезпечності оголошено у таких областях:

Волинська;

Рівненська;

Львівська;

Тернопільська;

Хмельницька;

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Чернівецька.