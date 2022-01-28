На сьогодні у восьми областях оголосили штормове попередження
На сьогодні, 28 січня, на заході України оголошено штормове попередження через сильний вітер та хуртовини, повідомляє УНІАН.
Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.
"28 січня у західних областях пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах хуртовина", - йдеться у попередженні.
І рівень небезпечності оголошено у таких областях:
- Волинська;
- Рівненська;
- Львівська;
- Тернопільська;
- Хмельницька;
- Закарпатська;
- Івано-Франківська;
- Чернівецька.