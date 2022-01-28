На сьогодні у восьми областях оголосили штормове попередження

На сьогодні, 28 січня, на заході України оголошено штормове попередження через сильний вітер та хуртовини, повідомляє УНІАН.

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    Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

    "28 січня у західних областях пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах хуртовина", - йдеться у попередженні.

    І рівень небезпечності оголошено у таких областях:

    • Волинська;
    • Рівненська;
    • Львівська;
    • Тернопільська;
    • Хмельницька;
    • Закарпатська;
    • Івано-Франківська;
    • Чернівецька.
    скріншот meteo.gov.ua
    скриншот meteo.gov.ua

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