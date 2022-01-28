SpaceX планує виконати 52 місії у 2022 році

Як повідомляють у NASA, компанія SpaceX має намір здійснити в 2022 році 52 космічні польоти. У разі, якщо починання увінчається успіхом, це стане плідним роком для бізнесу SpaceX за всю його історію — минулого року компанія поставила рекорд, здійснивши 31 запуск, повідомляє 3Dnews.

Відповідні дані були надані під час засідання консультативної комісії NASA з питань безпеки польотів повітряно-космічних апаратів (ASAP), яка визначає принципи забезпечення безпеки під час реалізації найбільших проектів агентства.

На думку представників відомства, NASA та SpaceX варто зберігати обережність, щоб не стати жертвами власних успіхів у 2022 році через неймовірний темп запусків, який планується останньою.

SpaceX є найбільшим партнером NASA в області пілотованої космонавтики. Компанія відповідає за доставку астронавтів і вантажів на і з МКС на кораблях Crew Dragon, а поки що в SpaceX розробляють ракетну систему нового покоління, теоретично здатну доставити людей на Місяць у ході реалізації програми Artemis.

Крім NASA у SpaceX є чимало клієнтів - періодично виводяться на орбіту супутники комерційних компаній та Пентагону. Велика частка запусків припадає і на власні проекти SpaceX. Компанія на півдорозі до створення угруповання супутників Starlink, призначеної для забезпечення широкосмугового зв'язку всієї планети. Кожні кілька тижнів компанія вже запускає по 50-60 об'єктів, що належать до відповідного проекту.

Розклад космічних польотів завжди змінюється дуже часто, тому немає гарантії, що SpaceX виконає всі 52 запуски. Глава компанії Ілон Маск (Elon Musk) заявив, що у 2021 році його бізнес збирався здійснити 48 польотів, але виконано було лише 31. Цього року SpaceX вже успішно завершила кілька місій.