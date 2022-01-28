Що очікується на валютному ринку у п'ятницю

У четвер котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку піднялися вище за психологічний рівень 29 гривень і досягли 29,03 гривень на купівлі та 29,09 гривень на продажі.

Інтервенція за методом «вибору кращого курсу», яку вже котрий день поспіль проводить Національний банк, не допомогла стримати зростання курсу. І тільки коли заява представника МЗС Росії Олексія Зайцева, який заявив: «Ми вважаємо неприйнятною навіть думку про війну між нашими народами» , облетіло всі світові ЗМІ, ринок почав заспокоюватися, і до закриття торгів долар знову повернувся нижче за 29 гривень – і на міжбанку, і на готівковому ринку. Сьогодні належить отримати відповідь на питання, чи це зниження було тимчасовим, чи час для повноцінної корекції зростання настав.

Відкриття торгів п'ятниці очікується на рівні 28,80/28,90 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Курс готівкового долара у четвер змінювався дуже динамічно. Вранці оптові обмінні пункти продавали готівкового "американця" по 28,92-28,95 гривень. На обідню перерву цінник підняли до 29,10 гривень, а місцями – навіть до 29,15. Проте щойно на міжбанку розпочали корекцію, курс готівкового долара став різко знижуватися. І до 17:00 у Києві його продавали вже по 28,94-28,95 гривень – майже так само, як уранці. За інформацією порталу «Курс України», увечері охочих продати валюту було набагато більше, ніж покупців. Сьогодні вранці долар у столиці почнуть продавати за 28,93-28,95 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. Якщо ситуація продовжуватиме входити в нормальне русло, побачимо продовження зниження цінника на готівковий долар. У разі появи будь-якого негативу, долар знову перевищить у ціні 29 гривень.

Євро на ринку FOREX у четвер продовжив падати до долара і за день опустився на 111 пунктів – до 1,1131 долара. Виступ глави ФРС США Джерома Пауелла ввечері середи 26 січня, в якому він допустив масштабніше і швидше, ніж очікувалося, підвищення відсоткових ставок ФРС, викликало масштабне зростання долара проти інших валют. Вранці п'ятниці бачимо спробу євро зрости: зараз він піднявся до 1,1154 долара. Готівковий євро вчора за день втратив у ціні 17 копійок: зранку його продавали по 32,65-32,67 гривні, а ввечері – по 32,48-32,50 гривні. Сьогодні вранці його почнуть продавати не дорожче 32,45-32,50 гривень, але протягом дня ціна може зрости на кілька копійок, тож тим, хто вирішить придбати євро саме сьогодні, краще не затягувати.

Російський рубль учора ввечері виріс до позначки 77,40 за долар на тлі заяви представника МЗС Росії, а також новини про відведення російських військ із Білорусі після закінчення навчань. Вранці п'ятниці він торгується у діапазоні 77,70-78,20 рублів за долар. Готівковий рубль у столиці вже кілька днів поспіль продають по 3,65-3,69 гривні за 10 рублів. З великою ймовірністю, сьогодні його ціна або залишиться на колишньому рівні, або зміниться максимум на 1 копійку за 10 рублів (тобто робочий діапазон може розширитися до 3,64-3,70 гривень за 10 рублів).