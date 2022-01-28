Citroen припинив виробництво свого найдоступнішого хетчбека

Французька компанія припинила випуск міського хетчбека C1 після 17 років виробництва. Останній екземпляр компактної п'ятидверної машини зійшов з конвеєра заводу в коліні в Чеській Республіці минулого тижня, повідомляє РБК-Україна.

Citroen реалізував по всьому світу понад 1,2 мільйона екземплярів міського автомобіля з моменту його запуску у 2005 році. C1 був знятий з виробництва через зміни стратегічних пріоритетів компанії. На думку Stellantis, компактні хетчбеки А-класу в майбутньому повинні бути тільки електричними.

Компанія повідомила, що в найближчому часі прямого наступника C1 чекати не варто. Але його нішу частково повинен зайняти С3 в початкових комплектаціях. Більший хетчбек коштує навіть менше, ніж С1, але пропонує порівнянний рівень оснащення і великі внутрішні габарити.

Менеджмент Citroen також очікує, що клієнти, які використовують свої автомобілі тільки для поїздок по місту, зможуть пересісти з С1 на компактний електромобіль Ami Electric.