Олімпіада-2022: рейтинг найдорожчих зимових Олімпіад в історії

Вже 4 лютого у Пекіні розпочнуться XXIV зимові Олімпійські ігри. Олімпіада-2022 увійшла до списку найдорожчих Ігор в історії, повідомляє РБК-Україна.

1. Олімпійські ігри - 2014. Сочі (Росія) – 48 млрд доларів

48 млрд доларів – в таку суму оцінює Bloomberg вартість підготовки Росією ХХІІ зимових Олімпійських ігор у Сочі. Найдорожчими з них виявилися:

суміщена автомобільна дорога та залізниця Адлер - Червона поляна, 8,07 млрд доларів;

гірськолижний курорт "Роза хутір", 2,6 млрд доларів;

гірськолижний спортивно-туристичний комплекс "Гірська карусель", 2,43 млрд доларів;

лижно-біатлонний комплекс "Лаура", 1,62 млрд доларів;

Потім йдуть: газопровід Джубга - Лазаревське - Сочі - 0,99 млрд доларів; Адлерська ТЕС - 0,85 млрд доларів; Олімпійське село - 0,78 млрд доларів; Центральний стадіон "Фішт" - 0,53 млрд доларів; аеропорт у Сочі - 0,44 млрд доларів; морський торговельний порт – 0,19 млрд доларів.

Підготовка до зимових Олімпійських ігор у Сочі неодноразово критикувалася, зокрема з-за кордону. Насамперед через підозри у масштабній корупції, пов'язаній, зокрема, із завищенням вартості робіт.

2. Олімпійські ігри - 2018. Пхенчхан (Південна Корея) – 12,5 млрд доларів

На організацію самих Ігор у Пхенчхані було витрачено 2,4 млрд доларів. Інші гроші, пішли на інфраструктурні проєкти, пов'язані з Олімпіадою. Найвитратнішим з них стало будівництво високошвидкісної залізничної магістралі із Сеула до Пхенчхана, розташованої за 170 км від столиці. На цей проєкт пішло 3,4 млрд доларів.

3. Олімпійські ігри - 2010. Ванкувер (Канада) – 7 млрд доларів

Бюджет Ігор у Ванкувері мав складати 1,47 млрд доларів. Спочатку враховувалися лише витрати на переобладнання та розбудову спортивних споруд. При цьому з незрозумілої причини не брали до уваги реконструкцію шосе, будівництво гілки залізниці, розбудову пресцентру, а також реальні витрати на забезпечення безпеки.

Очікувалося, що лише 159 мільйонів доларів буде витрачено на безпеку, яка була організована через спеціальний орган, Інтегрований підрозділ безпеки. Пізніше з’ясувалося, що ця цифра становить близько 796 мільйонів доларів, що в п’ять разів перевищує попередні оцінки.

4. Олімпійські ігри - 2006. Турин (Італія) – 4,2 млрд доларів

Спочатку в бюджет Олімпіади заклали 1,351 млрд доларів.

Крім 65 спортивних об'єктів в Турині було з нуля побудоване метро й оновлена ​​транспортна інфраструктура, спортивні села для атлетів та журналістів. А загальні вкладення в розвиток міста склали 1,92 млрд доларів.

5. Олімпійські ігри - 2022. Пекін (Китай) – 3,9 млрд доларів

Заявлений бюджет Олімпійських ігор 2022 року – 3,9 млрд доларів. Оскільки в Пекіні вже проводилися Олімпійські ігри у 2008 році, то передбачається використати вже наявних об'єктів. На стадіоні Пташине гніздо» відбудуться церемонії відкриття та закриття, плавальний комплекс «Водяний куб» переобладнали під зимові види спорту. Ще до Ігор-2008 було збудовано безліч готелів та великий медіацентр.