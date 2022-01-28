Зеленський призначив нового в.о. командувача Нацгвардії

Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Юрія Лебедя виконувачем обов'язків командувача Національної гвардії України, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчить указ №35/2022, опублікований на сайті президента України.

"Призначити генерал-лейтенанта Лебедя Юрія Анатолійовича виконувачем обов'язків командувача Національної гвардії України" , — йдеться у документі.

Зазначимо, що попереднім указом №34/2022 президент звільнив Миколу Балана з посади командувача Національної гвардії України.

Балан подав у відставку після того, як на території "Южмашу" військовослужбовець Нацгвардії України під час видачі зброї розстріляв варту військовослужбовців НГУ з автомата Калашникова, після чого втік. Четверо військовослужбовців та одна цивільна жінка загинули.