Зеленський призначив нового в.о. командувача Нацгвардії
Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Юрія Лебедя виконувачем обов'язків командувача Національної гвардії України, повідомляє Ділова столиця.
Про це свідчить указ №35/2022, опублікований на сайті президента України.
"Призначити генерал-лейтенанта Лебедя Юрія Анатолійовича виконувачем обов'язків командувача Національної гвардії України", — йдеться у документі.
Зазначимо, що попереднім указом №34/2022 президент звільнив Миколу Балана з посади командувача Національної гвардії України.
Балан подав у відставку після того, як на території "Южмашу" військовослужбовець Нацгвардії України під час видачі зброї розстріляв варту військовослужбовців НГУ з автомата Калашникова, після чого втік. Четверо військовослужбовців та одна цивільна жінка загинули.