З'явилось ще 7 областей-кандидатів для введення "червоної" зони

Сьогодні в Україні в "червоній" зоні карантину перебувають дві області. Втім, згідно з показниками МОЗ щодо поширення коронавірусу, є ще 7 областей, які зможуть потрапити в цю зону, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Карантин в Україні. З'явилось ще 7 областей-кандидатів для введення локдауну

"Червона" зона

На сьогодні в цій зоні Івано-Франківська та Рівненська області. Під загрозою введення локдауну такі регіони:

  1. Вінницька,
  2. Житомирська,
  3. Закарпатська,
  4. Львівська,
  5. Одеська,
  6. Сумська,
  7. Хмельницька.

"Помаранчева" зона

Зараз ця карантинна зона є найбільшою й охоплює такі області:

  1. Вінницьку,
  2. Волинську,
  3. Донецьку,
  4. Житомирську,
  5. Закарпатську,
  6. Запорізьку,
  7. Львівську,
  8. Одеську,
  9. Ровенську,
  10. Сумську,
  11. Тернопільську,
  12. Харківську,
  13. Хмельницьку,
  14. Чернігівську,
  15. Чернівецьку,
  16. Черкаську.

"Жовта" зона

У цій зоні зараз знаходиться Київ і ще 7 регіонів:

  1. Дніпропетровська,
  2. Київська,
  3. Кіровоградська,
  4. Луганська,
  5. Миколаївська,
  6. Полтавська,
  7. Херсонська області.

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