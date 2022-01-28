З'явилось ще 7 областей-кандидатів для введення "червоної" зони

Сьогодні в Україні в "червоній" зоні карантину перебувають дві області. Втім, згідно з показниками МОЗ щодо поширення коронавірусу, є ще 7 областей, які зможуть потрапити в цю зону, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

"Червона" зона

На сьогодні в цій зоні Івано-Франківська та Рівненська області. Під загрозою введення локдауну такі регіони:

Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Сумська, Хмельницька.

"Помаранчева" зона

Зараз ця карантинна зона є найбільшою й охоплює такі області:

Вінницьку, Волинську, Донецьку, Житомирську, Закарпатську, Запорізьку, Львівську, Одеську, Ровенську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Хмельницьку, Чернігівську, Чернівецьку, Черкаську.

"Жовта" зона

У цій зоні зараз знаходиться Київ і ще 7 регіонів: