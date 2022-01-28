Mitsubishi показала, яким буде новий кросовер ASX

Компанія Mitsubishi опублікувала першу інформацію про друге покоління свого найдоступнішого кросовера ASX. Виробництвом новинки займеться Renault, машина переїде на платформу CMF-B, яку вже використовують Renault Captur і Nissan Juke, повідомляє РБК-Україна.

Наприкінці липня 2020 року Mitsubishi призупинила розробку нових моделей для європейському ринку. Але до кінця 2021 року стало очевидно, що з використанням нових модульних платформ Renault/Nissan вдасться меншим бюджетом створити істотно оновлену модельну лінійку.

Первістком нових європейських Mitsubishi стане ASX. Компактний кросовер отримає класичний бензиновий двигун, а також буде доступний у варіантах гібрида і плагін-гібрида. Прем'єра другої генерації очікується вже у 2023 році.

Друге покоління ASX буде вироблятися на заводі Renault у Вальядолліді в Іспанії. Ймовірно, новий ASX отримає ту ж силову установку, яка сьогодні вже використовується на Captur. Силова установка плагін-гібридного кросовера розвиває потужність в 158 к.с. На електротязі автомобіль здатний проїхати близько 50 кілометрів.

З 2010 по 2021 рік Mitsubishi продала в Європі близько 380 000 автомобілів ASX, що зробило невеликий кросовер бестселером бренду в Старому Світі.