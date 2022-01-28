Рейтинг найдоступніших електромобілів на українському ринку

У Європі Tesla Model 3 випередила Renault Zoe із продажу. Але в Україні все інакше: ні Tesla, ні Zoe у нас зараз офіційно не продаються. Натомість є свої лідери. Навіть за розумною ціною, повідомляє Autoconsulting.

За статистикою, за минулий рік ринок нових електрокарів у нашій країні виріс майже на 90%. І хоча загальна кількість проданих за рік нових "електричок" поки що досить скромна - 1,5 тис. шт., зате зростання продажів, як і раніше, вражає. На долю нових електрокарів припадає майже 10% усіх угод у електромобільному сегменті. Які моделі електромобілів найпопулярніші в нашій країні?

Топ-10 найпопулярніших в Україні в 2021 р. нових електромобілів виглядає так:

1. AUDI e-tron

2. DONG FENG X-NV

3. MERCEDES-BENZ EQC

4. NISSAN Leaf

5. PORSCHE Taycan

6. TESLA Model 3

7. TESLA Model Y

8. JAGUAR I-Pace

9. VOLVO XC4010. JAC S4

Як бачимо, на відміну від Європи Тесла у нас на 6 і 7-му місцях. І ще потрібно зробити застереження: не всіх зі списку лідерів у нас продають офіційні імпортери та дилери.

Крім того, варто відзначити, що найпопулярніші в Україні електрокари - це не найдешевші моделі. Можна навіть сказати – навпаки. Найдоступніший за ціною JAC S4 – на 10-му місці у Топ-10.

Якщо розглянути рейтинг найпопулярніших у нас у 2021 році електрокарів загалом, включаючи й уживані авто, картина буде іншою. За даними, у Топ-10 лідерів продажів серед нових та вживаних електромобілів, у 2021 р. увійшли такі моделі:

1. NISSAN Leaf

2. TESLA Model 3

3. CHEVROLET Bolt

4. TESLA Model S

5. RENAULT Kangoo ZE

6. RENAULT Zoe

7. VOLKSWAGEN e-Golf

8. AUDI e-tron

9. HYUNDAI Kona

10. TESLA Model X

Деякі з електромобілів-лідерів продажів минулого (2021 р.) цього року вже не продаються. Їх - або перестали завозити, або - зняли з виробництва, наприклад електричний Renault Kangoo ZE Тому, до десятки найдоступніших за ціною електрокарів в Україні входять і відверто не дешеві моделі. Адже офіційних “електрич” у нас, насправді, не так уже й багато. І вхідний «квиток» у світ офіційних електромобілів та чистого майбутнього стартує з 1 млн гривень. І це при тому, що електромобілі в Україні звільнені від ПДВ, ввізного мита та ще деяких платежів.

Ціновий рейтинг нових електромобілів, представлених у салонах офіційних дилерів

1. NISSAN Leaf - 948 700 грн

2. Hyundai Kona Electric - 984600 грн

3. MINI One/Cooper SE – 978930 грн

4. VOLVO XC40 – 1 382 728 грн

5. BMW i3 – 1 395 510 грн

6. AUDI e-tron – 1794292 грн

7. MERCEDES-BENZ EQC – 1 807 885 грн

8. BMW iX - 2 066 333 грн

9. JAGUAR I-Pace – 2291000 грн

10. PORSCHE Taycan – 2507520 грн

Але, зрозуміло, що це далеко не остаточний варіант. Адже 2022-го до нас приїдуть нові та відносно доступні (як для електрокарів) моделі електромобілів. Як мінімум, можна назвати Peugeot e-2008, Skoda Enyaq, Opel e-Mokka. Тому, в сегменті електромобілів цього року очікується велика активність, яка цілком може спричинити і зміну лідерів продажів. Навіть не дивлячись на те, що в порівнянні з автомобілями з ДВС, електричні авто все ж таки поки що дорогі. Але так буде не завжди. Слідкуйте за новинками на нашому сайті.