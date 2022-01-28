США збільшать військову допомогу Україні: у Пентагоні розкрили подробиці

США планують збільшувати військову допомогу Україні у світлі продовження нарощування Росією озброєнь на українському кордоні. Вже відбулося три постачання, але надалі їх буде ще більше, повідомляє Обозреватель.

Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу.

За його словами, США лише на початку постачання абсолютно нового пакету засобів для надання допомоги Україні.

"Ми продовжуємо спостерігати, у тому числі в останні 24 години, наростаючу чисельність бойових сил, що розвертаються росіянами у західній частині своєї країни та в Білорусі" , – зазначив Кірбі.

Він наголосив, що ця активність викликає занепокоєння щодо намірів Росії, які, як і раніше, неясні.

Також представник Пентагону розповів, що нещодавно Україну відвідала група американських експертів "з оцінки протиповітряної та протиракетної оборони", яка вивчала потреби українських збройних сил у ракетних системах ППО.

"Я думаю, ви можете зрозуміти, чому ми хочемо бути обережними з публічною рекламою можливостей, які ми надаємо Україні, враховуючи розміри, масштаби та сили, які спрямовані проти неї по той бік кордону" , – додав він.

Кірбі заявив, що кілька повітряно-десантних дивізій армії США входять до військових підрозділів, приведених у стан підвищеної бойової готовності для можливого розгортання у Східній Європі у разі загострення ситуації в Україні.

За його інформацією, американські підрозділи були "повідомлені, але не активовані". Вони будуть спрямовані на східний фланг НАТО, а не в Україну, яка не є членом Альянсу.

Представник Пентагону нагадав, що зараз на території України вже розміщено близько 200 бійців Нацгвардії США, які знаходяться на заході країни, далеко від її східного кордону. У їхнє завдання входить навчання та консультування українських військових.