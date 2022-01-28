Віталій Кличко про реванш Джошуа проти Усіка

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Віталій Кличко вважає, що Ентоні Джошуа та його кривдник Олександр Усик зобов'язані провести матч-реванш. Якщо ж британець вирішить взяти відступні та дозволить українцеві провести бій з Тайсоном Ф'юрі, то він втратить повагу у світі боксу й виявить слабкість, повідомляє Обозреватель.

"Якщо Джошуа відійде убік у момент, коли фанати боксу чекають на реванш, він покаже слабкість. Ентоні, не роби цього. Усик такий сильний або Джошуа припустився помилок? Усіх цікавить відповідь. Якщо публіка хоче бою, він повинен відбутися.

Багато хто сумнівається, що Джошуа досить сильний, щоб битися з Ф'юрі. Він може дати відповідь у бою з Усиком. Якщо ж Джошуа зараз дозволить битися Усику й Ф'юрі, я не впевнений, що інтерес до нього залишиться таким самим великим у майбутньому", – поміркував Кличко-старший .

І спробував зазирнути у майбутнє.

"Якщо Джошуа переможе Усика, буде величезний інтерес до його "файту" з Ф'юрі. Це буде головний бій за останні 10 років. Джошуа – класичний боксер, Ф'юрі – неординарний.

Обидва – панчери, обидва є бійцями світового класу і можуть нокаутувати один одного в будь-яку секунду, все може вирішити один удар. Ось чому бокс такий цікавий. Супертяжі схожі на гладіаторів, тому користуються величезною увагою", – висловився Віталій .

Поки що остаточного рішення про долю реваншу Олександра Усика та Ентоні Джошуа ніхто не оголосив. Однак ясність має наступити найближчим часом.