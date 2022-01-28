Facebook Messenger отримав наскрізне шифрування всіх чатів та дзвінків

Наскрізне шифрування чатів вперше з'явилося у Facebook Messenger у 2016 році. Тепер наскрізне шифрування доступне всім користувачам Messenger не тільки для особистих, але і для групових чатів, а також голосових та відеодзвінків у програмі. Активувати його треба вручну, повідомляє 3Dnews.

Facebook розглядає можливість включити наскрізне шифрування для свого месенджера за умовчанням, однак це відбудеться не раніше наступного року через побоювання регуляторів щодо суспільної безпеки.

Джерело зображення: Meta

Користувачі Messenger можуть активувати безпечний чат двома способами: або провести пальцем вгору по існуючій розмові, щоб активувати чат, у якому повідомлення автоматично зникають під час закриття вікна, або натиснути на іконку у вигляді замка під час створення нового чату. Крім повного розгортання наскрізного шифрування, Meta представила кілька нових функцій для зашифрованих чатів. Тепер у них можна використовувати GIF-файли, стікери, реакції, а також довге натискання, щоб відповідати на певні повідомлення або надсилати їх. Зашифровані чати також отримали значки для ідентифікації автентифікації облікових записів користувачів.

Джерело зображення: Meta

Крім того, користувачі Messenger отримали можливість зберігати медіафайли, якими обмінювалися в зашифрованих чатах. Протягом наступних кількох тижнів буде додано функцію сповіщення про знімок екрана в чаті, як у Snapchat.