ДБР проводить обшуки в члена МФО Разумкова – нардепа Воронько

У рамках кримінального провадження за фактом підробки документів Державне бюро розслідувань проводить обшуки в чинного народного депутата України Олега Воронька. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Сьогодні до нашого колеги з МФО "Розумна політика" Олега Воронька приїхали працівники ДБР. Їхні звинувачення на його адресу – притягнуті за вуха. Зараз я прямую до нього, інші народні депутати з МФО – теж. Політичні переслідування та діяльність "нового" ДБР – в дії!" - Прокоментував ситуацію Дмитро Разумков у своєму Telegram.

На сайті ДБР наголошується, що слідчі дії проходять за місцем проживання парламентарія та в пов'язаних із ним осіб.

"Національне агентство із запобігання корупції склало на депутата протокол про скоєння адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбаченого частиною 2 ст. 172-4 КУпАП (порушення обмежень сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності) щодо його входження до складу виконавчого органу одного із товариств" , – уточнює прес-служба ДБР.

Крім того, повідомляється, що "під час судового розгляду в Печерському суді чинний народний депутат дав підроблені документи – протокол зборів з інформацією про нібито своє звільнення з посади директора, чим можливо ввів в оману суд" .

Попередня кваліфікація: підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів (ч. 4 ст. 358 КК України); службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України); введення в оману суду чи іншого уповноваженого органу (ч. 2 ст. 384 КК України).