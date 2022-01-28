ДержЗМІ Чорногорії визнало "ЛНР" та написало про "напад України" (Оновлено)

Сайт державної телерадіокомпанії Чорногорії RTCG опублікував новину про те, що українські військові нібито атакували сепаратистів так званої "Луганської народної республіки", повідомляє Європейська правда.

Вранці 28 січня на сайті з'явилася новина під заголовком "Українці напали на Луганську республіку?".

Інформація базується на заяві "офіцера пресслужби ЛНР Олександра Мазейкіна" , який заявив, що під час артобстрілу української армії "загинув боєць Народної міліції ЛНР" .

За його словами, з позиції 30-ї бригади Збройних сил України в районі селища Троїцьке відкривався вогонь з артилерійського озброєння та великокаліберних кулеметів в напрямку с. Веселогорівка.

При цьому видання пише про "ЛНР" і "народне ополчення" без будь-яких вказівок на те, що це проросійські незаконні збройні формування, які перебувають на окупованій українській території.

Щобільше, у новині вказано, що "Київ сконцентрував половину своїх військ на Донбасі" , а "напругу в регіоні підігрівають США та інші країни НАТО, які постачають Україні зброю та військових інструкторів" .

На публікацію відреагувало посольство України в Чорногорії та вимагало видалити провокаційну новину та не допускати дезінформації надалі.

"У момент найбільшої загрози нападу Росії на Україну ми буквально вражені публікацією чорногорського громадського мовника RTCG news, яка узаконює сепаратистське угруповання на тимчасово окупованих територіях на сході України", - пише представництво України.

Після розголосу в інших ЗМІ тепер він звучить так: "Під час артобстрілу загинув солдат". Проте більшість тексту залишилася без змін.

Радіо і телебачення Чорногорії (RTCG) — державна телекомпанія Чорногорії. Канал здійснює трансляцію з Подгориці. Міжнародну версію каналу можна дивитися через супутник. До складу RTCG входять Радіо Чорногорії та Телебачення Чорногорії.