Використання антибіотиків пов'язали із ризиком раку кишечника

Вчені Абердинського університету у Великій Британії з'ясували, що використання антибіотиків може підвищити ризик розвитку раку товстого кишечника у молодих людей, повідомляє Лента.Ру.

У дослідженні взяли участь близько 40 тисяч людей. Вчені порівняли частоту використання антибіотиків та вплив інших факторів серед тих, у кого був рак (7903), і тих, у кого його не було (30418). Виявилося, що антибіотики були пов'язані з ректальним раком, та їх застосування корелювало з раком товстої кишки. При цьому ризик підвищувався приблизно на 50 відсотків у людей віком до 50 років і приблизно на дев'ять відсотків людей у віці 50 років і старше. Про це повідомляється в статті, опублікованій у British Journal of Cancer.

Передбачається, що причиною зв'язку є вплив антибіотиків на різноманітність бактерій у мікробіомі кишечника, що потенційно може призвести до зміни бактеріальної активності та порушення нормальної імунної функції.

За словами фахівців, результати вказують на те, що антибіотики слід використовувати належним чином у разі потреби. Раніше була лише невелика кількість досліджень, що вивчають зв'язок антибіотиків і раку товстої кишки, і ці дослідження були обмежені людьми похилого віку і давали неоднозначні результати.