США та Україна спростували дані CNN про неминучість вторгнення РФ
Журналіст CNN Александер Марквардт заявив, що під час телефонної розмови Байден нібито попередив Зеленського про неминучість вторгнення Росії "як тільки земля замерзне". В ОП це спростовують.
Американський журналіст посилається на високопоставленого українського чиновника.
За його словами, Байден також сказав Зеленському, що російські війська можуть спробувати окупувати та розграбувати Київ.
Прессекретар президента України Сергій Никифоров спростував цю інформацію.
"У соціальних мережах з'явилася інформація про зміст переговорів президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена з посиланням на нібито офіційного представника України. Ці повідомлення абсолютно не відповідають дійсності", – написав він у Facebook.
Никифоров додав, що коректна інформація міститься лише в офіційних релізах від української та американської сторін.
У США також спростовують інформацію, поширену джерелом CNN.
"Президент Байден сказав, що є явна ймовірність, що Росія може вчинити вторгнення в Україну в лютому. Він уже говорив про це публічно, і ми попереджаємо про це вже місяцями. Повідомлення про щось ще або які відрізняються - цілком хибні", - сказала представник Ради національної безпеки США Емілі Хорні.