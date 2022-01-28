40-мільйонний пікап F-серії зійшов з конвеєра

Американська компанія Ford відсвяткувала випуск 40-мільйонного екземпляра пікапа F-серії. Ця модель протягом 45 років є найбільш продаваним пікапом і 40 років – бестселером серед легкових автівок у США, повідомляє Обозреватель.

Ювілейним екземпляром став пікап F-150 Tremor кольору Iconic Silver. Він зійшов з конвеєра заводу з виробництва пікапів у Дірборні, штат Мічиган. Автомобіль вирушить до покупця в Техасі.

Ювілейним екземпляром став пікап F-150 Tremor кольору Iconic Silver. Джерело: Ford

Компанія Ford розпочала виробництво вантажівок F-серії першого покоління 75 років тому, у 1947 році. Модель у кількох випадках випускалася по 1950 рік. Нинішнє покоління моделі F-150, чотирнадцяте, представили влітку 2020 року. Крім того, паралельно йде складання важких серій F-250, F-350 та F-450 тринадцятого покоління.

Минулого року було реалізовано 726 тисяч екземплярів пікапів F-серії. Джерело: Ford

Про популярність пікапів F-серії свідчить той факт, що за підсумками 2021 року F-150 зайняв перші місця з продажу в 39 з 50 американських штатів, а всього минулого року було реалізовано 726 тисяч екземплярів сімейства у різних версіях та модифікаціях. Зміцнити й так сильні позиції моделі F-серії покликані нові версії – потужний позашляховий F-150 Raptor і перший повністю електричний F-150 Lightning. Крім того, свої версії новинки пропонують і тюнингові компанії, наприклад, Hennessey Performance та Shelby.