США відповіли на заяви Росії щодо військ на Кубі

У Держдепі США сумніваються, що Росія розмістить свої війська на Кубі, називаючи заяви Москви про подібні плани «порожніми погрозами», повідомляє Новое время.

Водночас прессекретар Держдепартаменту Нед Прайс у ході брифінгу заявив, що якщо таке трапиться, то відповідь США буде рішучою.

"Ми не маємо наміру реагувати на порожні погрози. Якщо ми побачимо будь-який рух у цьому напрямі, наша відповідь буде стрімкою та рішучою" , — зазначив він.

13 січня заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що Росія може розмістити у Венесуелі та на Кубі своїх військових та інфраструктуру у відповідь на розширення НАТО на Схід. У Білому домі у відповідь заявили, що реакція США у разі розміщення російських сил у Латинській Америці буде рішучою.