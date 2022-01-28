Лікарі розповіли про стан нацгвардійців, які постраждали у стрільбі у Дніпрі

Медики стабілізували стан постраждалих під час стрілянини на "Південмаші" в Дніпрі. Пацієнтам вже перелили 12 літрів крові, повідомляє УНІАН.

Про це розповів головлікар Обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко про час брифінгу.

За його словами, дівчині Жанні вирізали метр кишківника та планують операцію на хребті.

"Лікарі під час операції дівчині Жанні, якій Артемій Рябчук вистрілив у живіт, видалили більше метра пошкодженого тонкого і товстого кишківника. Робимо все можливе, щоб її стабілізувати. Вже піднявся гемоглобін - це майже норма. Повинні будемо зробити ще одну операцію, щоб стабілізувати хребець. Куля пройшла через живіт і вийшла через поперековий відділ хребта. Жанна в дуже важкому стані. Зараз дівчина стабільна, у свідомості і намагається говорити, але заважає трубка" , - розповів лікар.

При цьому він зазначив, що інші постраждалі стабільні, намагаються говорити, а деякі навіть посміхаються.

"Решта постраждалих - стабільні. Один хлопець у важкому стані, його зняли з апарату ШВЛ, він сам дихає і сам розмовляє. Ще двох будемо переводити з реанімації" , - зазначив Риженко.

Крім того, він вказав, що медики, які приїхали на виклик, давно не бачили такої ситуації – люди лежала в калюжах своєї крові.