Кравчук звернувся до українців через загрозу вторгнення РФ

Перший президент України Леонід Кравчук, який уже кілька місяців відновлюється після операції на серці, надіслав листа журналістам Дмитру Гордону та Алесі Бацман, у якому висловив свою думку про можливий новий широкомасштабний військовий наступ Росії на Україну, повідомляє Гордон.

Звертаючись до українців, перший президент країни поділився, як він "із тривогою та щемом у серці" стежить за "новинами про можливе широкомасштабне вторгнення Росії в Україну" .