Кравчук звернувся до українців через загрозу вторгнення РФ

Кравчук звернувся до українців через загрозу вторгнення РФ
Фото: Leonid-kravchuk.com.ua

Перший президент України Леонід Кравчук, який уже кілька місяців відновлюється після операції на серці, надіслав листа журналістам Дмитру Гордону та Алесі Бацман, у якому висловив свою думку про можливий новий широкомасштабний військовий наступ Росії на Україну, повідомляє Гордон.

Звертаючись до українців, перший президент країни поділився, як він "із тривогою та щемом у серці" стежить за "новинами про можливе широкомасштабне вторгнення Росії в Україну" .

"У цей час хочеться схопитися з лікарняного ліжка та грудьми закрити рідну землю. Сьогодні хочу сказати найголовніше: якщо в чиїйсь хворій голові назріває злодійський план захоплення України, нехай знають: ніхто і ніколи не підкорить волелюбний український народ. Ніхто і ніколи! " – написав Кравчук.

Новини

Популярні теми форуму

analytics