Кравчук звернувся до українців через загрозу вторгнення РФ
Перший президент України Леонід Кравчук, який уже кілька місяців відновлюється після операції на серці, надіслав листа журналістам Дмитру Гордону та Алесі Бацман, у якому висловив свою думку про можливий новий широкомасштабний військовий наступ Росії на Україну, повідомляє Гордон.
Звертаючись до українців, перший президент країни поділився, як він
"із тривогою та щемом у серці" стежить за
"новинами про можливе широкомасштабне вторгнення Росії в Україну" .
"У цей час хочеться схопитися з лікарняного ліжка та грудьми закрити рідну землю. Сьогодні хочу сказати найголовніше: якщо в чиїйсь хворій голові назріває злодійський план захоплення України, нехай знають: ніхто і ніколи не підкорить волелюбний український народ. Ніхто і ніколи! " – написав Кравчук.