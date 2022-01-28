Британський мільярдер Бренсон закликав відстояти суверенітет України

Мільярдер та засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон закликав лідерів бізнесу об'єднатися та відстояти суверенітет України в умовах можливого вторгнення з боку Росії, повідомляє УНІАН.

Про це він написав у своїй статті "Мої думки про Україну та Росію".

"Для лідерів бізнесу настав момент зібратися та відстояти суверенітет України. Навіть якщо за це доведеться платити, всі ми маємо чітко дати зрозуміти, що одностороння агресія завжди неприйнятна, і міжнародний приватний сектор підтримає весь спектр санкцій проти будь-якої держави, яка намагається порушити суверенітет іншої" , - йдеться у публікації.

Бренсон підкреслив, що лідери бізнесу у всьому світі з великим занепокоєнням спостерігають за нарощуванням російських військ і техніки на кордоні України.

"Ніколи в останні роки не було більшого ризику повномасштабної війни на європейській землі… Зараз кожному з нас важко приховати своє роздратування. Що у 2022 році, чорт забирай, робить одна країна, накопичуючи танки біля кордонів іншої країни?" , - пише Бренсон.

Підприємець наголосив, що вісім років тому, коли наміри Путіна щодо України стали очевидними для решти світу, він разом з партнерами доклали зусиль для мобілізації російських та українських бізнес-лідерів задля мирного врегулювання відносин.