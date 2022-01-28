Санкції США будуть еквівалентні розриву відносин із РФ – Лавров

Загрози США про санкції проти Росії та їх можливе запровадження буде еквівалентним розриву відносин, і у Вашингтоні це розуміють. Про це заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє "РИА Новости".

"Щодо загроз введення санкцій. Американцям сказано було в тому числі, в контактах президентів, що той пакет, про який зараз згадується, який супроводжується повним відключенням тих фінансово-економічних систем, які контролюються Заходом, він буде еквівалентний розриву відносин. Це було прямо сказано, і я думаю, що вони це розуміють, - сказав Лавров.