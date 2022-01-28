Розгляд апеляції у справі Порошенка перенесли
Апеляційний суд Києва переніс розгляд апеляції у справі про держзраду, у якій звинувачують експрезидента Петра Порошенка на 11 лютого.
Про це свідчить трансляція із будівлі суду.
Засідання перенесли на 11:00 11 лютого. Причина – Печерський суд Києва не встиг вчасно передати матеріали справи.
"Станом на зараз матеріали кримінального провадження з Печерського районного суду до Київського апеляційного суду не надійшли з причин, які не залежать від колегії суддів. У зв'язку з цим провести сьогодні апеляційний розгляд за поданими скаргами неможливо", – заявив суддя.