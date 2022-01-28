Розгляд апеляції у справі Порошенка перенесли

Апеляційний суд Києва переніс розгляд апеляції у справі про держзраду, у якій звинувачують експрезидента Петра Порошенка на 11 лютого.

Про це свідчить трансляція із будівлі суду.

Засідання перенесли на 11:00 11 лютого. Причина – Печерський суд Києва не встиг вчасно передати матеріали справи.